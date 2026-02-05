Большой мастер малого жанра: как менялись картины Владимира Маковского

Революцию мастер встретил с оптимизмом, хотя его и уволили из Академии художеств. Уже в 1918 году он представил картины со сценами нового быта. Хорошо знавший его передвижник Яков Минченков объясняет: «Умный, практический старик предвидел возврат к идейному реализму в искусстве». Вскоре соцреализм действительно стал главенствующим направлением в советской живописи, но Маковский этого уже не увидел.