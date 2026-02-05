Большой мастер малого жанра: как менялись картины Владимира Маковского

7 февраля исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося московского художника-передвижника Владимира Маковского.
Его можно назвать большим мастером малого жанра. Самые удачные работы Маковского — бытовые сценки, порой трогательно-наивные, порой смешные, написанные на небольших холстах. А герои — обычные «маленькие люди». Их художник искал повсюду — на ярмарках, рынках, в трактирах и трущобах. Обладая исключительной наблюдательностью, что-то из увиденного он просто переносил на полотно. Но чаще конструировал целую историю.
Самая, пожалуй, знаменитая вещь Маковского — «Свидание». Крестьянка приехала в город навестить отданного в ученье сына и с жалостью смотрит, как он набросился на калач. Замечательно продумано «Объяснение»: краснеющий студент признается барышне в любви, от волнения рассматривая свои пальцы. Или «Любители соловьев»: немолодые купцы наслаждаются пением пташек. Достоевский писал: «В этих маленьких картинках… есть… любовь к человечеству».
Когда родилось Товарищество передвижников, Маковский быстро стал одним из его столпов. Его взгляд становится более критическим. Названия работ говорят сами за себя: «Беспризорные дети», «У острога», «Ночлежники».
Со временем передвижники и их непримиримая социальная критика начали публике надоедать. Реализм с дотошным выписыванием деталей тоже выходил из моды. Другие направления в живописи Маковский не воспринимал. Как-то на обеде у Третьякова зашла речь о его новом приобретении — «Девушке, освещенной солнцем» Валентина Серова. Маковский бесцеремонно спросил хозяина, давно ли он в своей галерее прививает дурные болезни, подразумевая импрессионизм.
Революцию мастер встретил с оптимизмом, хотя его и уволили из Академии художеств. Уже в 1918 году он представил картины со сценами нового быта. Хорошо знавший его передвижник Яков Минченков объясняет: «Умный, практический старик предвидел возврат к идейному реализму в искусстве». Вскоре соцреализм действительно стал главенствующим направлением в советской живописи, но Маковский этого уже не увидел.
ДОСЬЕ.
Владимир Маковский родился 7 февраля (по новому стилю) 1846 года в Москве. Два его брата — Константин и Николай — и сестра Александра тоже стали художниками. Член Товарищества передвижников с 1872 года, действительный член Академии художеств с 1893-го. Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и в Академии художеств. Скончался 21 февраля 1920 года в Петрограде.