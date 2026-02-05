ЦБ смягчил требования к МФО после введения биометрической идентификации

Ранее сообщалось, что в 2026 году россиян ожидают существенные изменения в сфере микрофинансирования. С этого времени граждане не смогут одновременно иметь несколько займов в МФО. Об этом сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Новые правила предусматривают запрет на выдачу нового займа при наличии непогашенного, введение трехдневного «периода охлаждения» и снижение максимальной переплаты по микрозаймам до 100% от суммы займа.