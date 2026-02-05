ЦБ смягчил требования к МФО после введения биометрической идентификации

«Микрофинансовая компания вправе включать в состав финансовых активов требования по заключённым с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027 года договорам потребительского онлайнмикрозайма, права требования по которым приобретены у связанной микрокредитной компании», — говорится в проекте регулятора.
В пояснительной записке к документам уточняется, что данные меры направлены на облегчение адаптации МФО к обязательному использованию биометрической идентификации клиентов при выдаче онлайн-займов.
Напомним, что с 1 марта 2026 года микрофинансовые компании будут обязаны идентифицировать заёмщиков с помощью биометрических данных для предоставления онлайн-займов. Эта мера не распространяется на офлайн-кредитование. Заместитель генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Святик ранее отмечал, что целью нововведения является предотвращение оформления микрозаймов без ведома граждан. Согласно статистике Центробанка, за первые девять месяцев 2025 года количество жалоб на микрофинансовые организации выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Ранее сообщалось, что в 2026 году россиян ожидают существенные изменения в сфере микрофинансирования. С этого времени граждане не смогут одновременно иметь несколько займов в МФО. Об этом сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Новые правила предусматривают запрет на выдачу нового займа при наличии непогашенного, введение трехдневного «периода охлаждения» и снижение максимальной переплаты по микрозаймам до 100% от суммы займа.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.