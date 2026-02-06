Казахстанка стала трехкратной чемпионкой Азии по велоспорту на шоссе

В стартовый день соревнований 27-летняя спортсменка стала сильнейшей в индивидуальной гонке на 20 км с раздельным стартом. Султанова показала время 26 минут 4,34 секунды, опередив представительницу Гонконга Вин И Лен (серебро, 26:13,71) и китаянку Хао Чжан (бронза, 26:33,93).