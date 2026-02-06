Казахстанка стала трехкратной чемпионкой Азии по велоспорту на шоссе

В стартовый день соревнований 27-летняя спортсменка стала сильнейшей в индивидуальной гонке на 20 км с раздельным стартом. Султанова показала время 26 минут 4,34 секунды, опередив представительницу Гонконга Вин И Лен (серебро, 26:13,71) и китаянку Хао Чжан (бронза, 26:33,93).
Султанова стала трехкратной чемпионкой Азии по велоспорту на треке, но два предыдущих золота она выиграла в смешанных эстафетах.
В аналогичной гонке среди молодежи (до 23 лет) серебряным призером стала казахстанка Мария Ёлкина, уступив только китаянке Цинь Чжао. Бронзу выиграла узбекистанка Асаль Ризаева.
Среди юниоров вице-чемпионом стал казахстанец Глеб Новиков, а победу одержал японец Такуми Мацумура, а бронзу выиграл китаец Циаочу Чжан.
Чемпионат Азии по велоспорту на шоссе в Саудовской Аравии продлится до 11 февраля.