Как театр Армии помогает участникам СВО

Встречи проводятся каждый месяц в разном формате, а программа формируется с учетом их пожеланий. Совсем скоро начнется прием заявок на смотр-конкурс для детей и юношества «Я горжусь». Он пройдет уже в 5-й раз. Это наше совместное начинание с Префектурой ЦАО города Москвы и при поддержке Департамента культуры Минобороны России. Для нас очень важно это направление — формирование и развитие у подрастающего поколения патриотических и духовно-нравственных ценностей. На постоянной основе мы проводим и вечер-посвящение Героям России «Наши маяки». Творческие бригады продолжают выезжать к нашим военнослужащим с концертами.