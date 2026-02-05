Как театр Армии помогает участникам СВО

Большим событием стало открытие уникального здания театра в форме звезды архитекторов Каро Алабяна и Василия Симбирцева. 14 сентября 1940 года здесь состоялся специальный показ спектакля «Полководец Суворов» для участников грандиозного строительства, 15 сентября — для всех зрителей. Наш театр создавался как передовой — привлекались лучшие силы эпохи: архитекторы, инженеры, художники, авторы, композиторы. Сегодня в нашем театре можно увидеть плафоны Александра Дейнеки, Ильи Фейнберга, акустический потолок, расписанный под руководством Льва Бруни, изысканную мебель, созданную по специальным образцам для театра. До сих пор действует уникальная машинерия сцены. В основе Театра Армии лежит масштаб и зрелищность, поэтому не только Большая, но и Малая сцена подразумевает размах.
6 февраля мы играем нашу недавнюю грандиозную премьеру в сопровождении симфонического оркестра — мюзикл Максима Дунаевского «Святая Анна» в постановке народного артиста России Юрия Александрова. 21 февраля мы выпустим спектакль, посвященный спецоперации «Линия соприкосновения», — это тот разговор со зрителем, который очень важен для нас сегодня.
В День театра, 27 марта, ждем премьеру главного режиссера театра Александра Лазарева — «Предложение» по мотивам произведения Фридриха Дюрренматта. Уже почти год в наших стенах существует «Клуб своих» — это новый формат, созданный для участников спецоперации, находящихся в командировке, на реабилитации, вернувшихся с боевых действий, а также для их родных и близких. Театр Армии стал для них местом встречи, где они смотрят спектакли, общаются, посещают экскурсии.
Встречи проводятся каждый месяц в разном формате, а программа формируется с учетом их пожеланий. Совсем скоро начнется прием заявок на смотр-конкурс для детей и юношества «Я горжусь». Он пройдет уже в 5-й раз. Это наше совместное начинание с Префектурой ЦАО города Москвы и при поддержке Департамента культуры Минобороны России. Для нас очень важно это направление — формирование и развитие у подрастающего поколения патриотических и духовно-нравственных ценностей. На постоянной основе мы проводим и вечер-посвящение Героям России «Наши маяки». Творческие бригады продолжают выезжать к нашим военнослужащим с концертами.