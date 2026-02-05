Экс-замглавы Геленджика Блинов признан виновным в злоупотреблении полномочиями

А ранее было завершено расследование уголовного дела о коррупции против бывшего замглавы Карелии и мэра Петрозаводска Владимира Любарского. Установлено, что с 2017 по 2022 год Любарскмй получил через посредника от представителей компании — поставщика питания в учреждения здравоохранения — взятку в размере более чем 30 миллионов рублей. За взятки фигурант обещал помочь в разрешении различных вопросов, в том числе с предоставлением выгод коммерческим организациям при исполнении госконтрактов.