Экс-замглавы Геленджика Блинов признан виновным в злоупотреблении полномочиями

Судом установлено, что Блинов планировал коммерческую деятельность на пляжных территориях совместно со знакомым. Для этих целей был выбран участок в посёлке Кабардинка, который на тот момент находился в пользовании предпринимателя, ранее занимавшегося благоустройством пляжа. Используя служебное положение, Блинов создал основания для одностороннего расторжения договора аренды.
Ещё один эпизод дела связан с распоряжением муниципальной собственностью. В период с декабря 2019 года по август 2020 года Блинов предоставлял третьим лицам объекты недвижимости подконтрольного ему муниципального предприятия бесплатно. Эти действия привели к ущербу в размере 1,28 миллиона рублей.
«Геленджикским городским судом подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 3 года. Суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для изменения приговора. Приговор вступил в законную силу», — говорится в решении суда.
А ранее было завершено расследование уголовного дела о коррупции против бывшего замглавы Карелии и мэра Петрозаводска Владимира Любарского. Установлено, что с 2017 по 2022 год Любарскмй получил через посредника от представителей компании — поставщика питания в учреждения здравоохранения — взятку в размере более чем 30 миллионов рублей. За взятки фигурант обещал помочь в разрешении различных вопросов, в том числе с предоставлением выгод коммерческим организациям при исполнении госконтрактов.
