Гром гремит, экран трясется…

Вроде как и не обман в чистом виде, но как-то обидно и горько, честно говоря! Вопрос же в количестве этого доснятого. Говорят, два часа! А ощущение — полчаса от силы. Ты смотришь, все узнаешь и лишь изредка ухватываешь «а-а, а вот и нечто новенькое». Но мало его. Отсюда и обида. В целом же, чтобы оценить персонаж с полным набором черт супергероя, достаточно ответить на вопрос — хочется ли тебе его рассматривать. На Жизневского смотреть интересно, с непростого сериала «Топи» — точно. Он фактурист, скроен по понятному, в принципе, лекалу, на экране в этом сериале нарочито грубоват и далек от идеала, чем и симпатичен. Он пьет как лошадь, когда это нужно для дела, когда-то успевает подкачивать мышцы, но главное — ослепительно сияет на экране.