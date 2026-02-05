Гром гремит, экран трясется…

Она не могла выбросить ничего — даже испорченные продукты. И когда на дне кастрюли оставалось менее порции супа, она подливала туда воды и варила на его основе новый суп. Так ничто не пропадало, и потому душа ее была спокойна. Правда, однажды я разглядела в ее супе материальные следы прежних супов, пришла сначала в оцепенение, потом ощутила дурноту и злость, а потом разочарование и обиду. Конечно, больше никогда никакой еды в доме этой неплохой, кстати, дамы я не пробовала.
Создатели нового сериала «Майор Гром: Игра против правил» поступили примерно так же. Начав смотреть сериал, я решила поначалу, что у меня «поехала крыша». А что еще подумаешь, если тебе показывают премьеру сериала, а ты видишь в нем сплошняком знакомые кадры? Третьего глаза во лбу обнаружить не удалось, предвидение — тоже не мой конек…. Стали «сверять часы» со знакомыми — и у них все то же. Но вы же помните «Простоквашино»? «С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют»! И правда, не могли же мы разумом повредиться все сразу…. Но вскоре ларчик, как и бывает, открылся просто. Под видом нового сериала зрителям выдали старый, давно отснятый киноматериал, приправленный доснятыми сценами.
Вроде как и не обман в чистом виде, но как-то обидно и горько, честно говоря! Вопрос же в количестве этого доснятого. Говорят, два часа! А ощущение — полчаса от силы. Ты смотришь, все узнаешь и лишь изредка ухватываешь «а-а, а вот и нечто новенькое». Но мало его. Отсюда и обида. В целом же, чтобы оценить персонаж с полным набором черт супергероя, достаточно ответить на вопрос — хочется ли тебе его рассматривать. На Жизневского смотреть интересно, с непростого сериала «Топи» — точно. Он фактурист, скроен по понятному, в принципе, лекалу, на экране в этом сериале нарочито грубоват и далек от идеала, чем и симпатичен. Он пьет как лошадь, когда это нужно для дела, когда-то успевает подкачивать мышцы, но главное — ослепительно сияет на экране.
Нет-нет, Гром вовсе не так уж плох, мне просто трудно переварить обиду и переступить через завышенные ожидания. Это динамичный сериал, в котором есть эффектно поданное зло — техномагнат Август ван дер Хольт, вполне симпатичные спецэффекты, есть даже мораль. Некоторые моменты вас рассмешат, другие — растрогают. Растрогает, кстати, и Алексей Маклаков: он сыграл начальника-наставника Грома Федора Прокопенко, и сыграл просто великолепно, как-то так, что ты невольно забываешь, что перед вами — герои комиксов, к которым вполне применим термин схематичность. Словом, это приятный бонус. Но осадочек все равно остается…. Суп-то получился съедобным, понимаете? Но на основе старого….