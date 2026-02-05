Суд приговорил жителя Подмосковья к 18 годам за подготовку теракта на ж/д путях

«Суд приговорил Маковского к 18 годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По данным следствия, с января 2024 года по февраль 2025 года представитель ГУР МО Украины организовал террористическое сообщество, в которое вошёл Маковский. Группа лиц планировала теракт на железнодорожной станции «309 км» в Домодедово, собираясь установить на рельсах сбрасывающий башмак. Это действие могло привести к крушению поезда и многочисленным жертвам. Маковский должен был установить устройство, но был задержан сотрудниками правопорядка. На суде он отрицал свою вину, утверждая, что дело против него сфабриковано.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге была задержана двадцатичетырехлетняя Елизавета Неуступова, подозреваемая в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи «Спасём Донбасс», расположенного в Выборгском районе города. По версии следствия, задержанная закидала коктейлями Молотова подвал, где хранилась партия медикаментов для участников СВО, и снимала свои действия на телефон, координируя действия с куратором. Выборгский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 апреля.
