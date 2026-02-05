Суд приговорил жителя Подмосковья к 18 годам за подготовку теракта на ж/д путях

По данным следствия, с января 2024 года по февраль 2025 года представитель ГУР МО Украины организовал террористическое сообщество, в которое вошёл Маковский. Группа лиц планировала теракт на железнодорожной станции «309 км» в Домодедово, собираясь установить на рельсах сбрасывающий башмак. Это действие могло привести к крушению поезда и многочисленным жертвам. Маковский должен был установить устройство, но был задержан сотрудниками правопорядка. На суде он отрицал свою вину, утверждая, что дело против него сфабриковано.