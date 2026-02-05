Ричмонд
В Белом доме заявили, что Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры с иранцами

Ливитт назвала состав американской делегации, которая отправится на переговоры с Ираном в Оман.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер проведут переговоры с должностными лицами Ирана, для чего отправятся в Оман 6 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

«Спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся 6 февраля в Оман на эти переговоры. Посмотрим, к чему они приведут. Президент будет ждать отчета по итогам», — сказала она, комментируя сведения о контактах США с Ираном.

По словам Ливитт, американский лидер будет ждать отчета Уиткоффа и Кушнера по итогам предстоящих переговоров.

При этом ранее KP.RU сообщал о сорванных переговорах Вашингтона и Тегерана по иранскому ядерному арсеналу в Стамбуле.

