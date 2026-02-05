Представители СК России расследуют атаку БПЛА в Батайске Ростовской области

Следственный комитет расследует воздушные атаки в Батайске Ростовской области, а также в ЛНР, Херсонской, Белгородской, Брянской областях. Об этом сообщили в пресс-службе федерального СК.
— Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, — подчеркнули Следкоме.
Напомним, в ночь на 5 февраля в Батайске после падения обломков БПЛА получил ранения водитель грузовика. Также на территории города повреждения получили пять автомобилей на стоянке агропредприятия и склад. Возгораний при этом не было.
