Представители СК России расследуют атаку БПЛА в Батайске Ростовской области

Следователи выяснят в Батайске детали атаки БПЛА, после которой пострадал мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет расследует воздушные атаки в Батайске Ростовской области, а также в ЛНР, Херсонской, Белгородской, Брянской областях. Об этом сообщили в пресс-службе федерального СК.

— Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, — подчеркнули Следкоме.

Напомним, в ночь на 5 февраля в Батайске после падения обломков БПЛА получил ранения водитель грузовика. Также на территории города повреждения получили пять автомобилей на стоянке агропредприятия и склад. Возгораний при этом не было.

