Эколог Баташев: американский клен аллергичен и вытравливает растения вокруг

С американским кленом в России будут бороться, как и с борщевиком.

Рослесхоз опубликовал список инвазивных растений, с которыми будут бороться в России. Помимо борщевика в перечне есть американский клен.

Эколог Анатолий Баташев рассказал, что дерево растет везде, быстро проникая в экосистему. Дерево быстро укореняется за счет семенных свойств и стремительно развивается.

— По достижении определенной высоты он начинает подавлять другие растения, — рассказал эколог 360.ru.

Борщевик Сосновского знаменит своей токсичностью, выделяемые им вещества фуранокумарины при попадании на кожу и под воздействием солнечного света вызывают сильные ожоги. Язвы и волдыри долго не проходят.

А американский клен несет отложенную опасность. Саженец не сильно вредит экосистеме. А вот взрослый экземпляр выделяет аллергенную пыльцу и захватывает территорию. Агрессивное растение не дает места другим растениям, у него разветвленная корневая система, быстро возобновляются почки, дают новые побеги. Он быстро распространяется, пишет Газета.ru.

Ранее, ученые сравнили транскриптомы и метаболомы борщевика Сосновского, контакт с которым вызывает ожоги, и безвредного сибирского борщевика. Причина ядовитости первого заключается в большей метаболической активности, сообщает ОТР.

Клен весьма морозоустойчив, а его отдельные популяции замечены даже на территории Якутии, где температуры зимой опускаются ниже −50 градусов. До недавнего времени ясенелистный клен использовался в озеленении городов, но бесконтрольно, пишет газета Известия.