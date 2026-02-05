Эколог Баташев: американский клен аллергичен и вытравливает растения вокруг

Клен весьма морозоустойчив, а его отдельные популяции замечены даже на территории Якутии, где температуры зимой опускаются ниже −50 градусов. До недавнего времени ясенелистный клен использовался в озеленении городов, но бесконтрольно, пишет газета Известия.