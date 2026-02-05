В Эстонии возник раскол между президентом и премьером по вопросу контактов с РФ

В руководстве Эстонии возникли публичные разногласия по вопросу взаимодействия с Россией. Президент и премьер-министр страны выступили с противоположными позициями относительно возможности переговоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что президент Эстонии Алар Карис поддержал инициативу по назначению специального посланника от Евросоюза для диалога с Москвой. В то же время премьер-министр Кристен Михал заявил, что прямые переговоры с Россией в текущей ситуации неуместны.
— Существует мнение, что Европейский союз не участвует в переговорах. Могу сказать, что Европейский союз постоянно участвует в переговорах — мы участвуем в переговорах с Украиной — цитирует главу правительства Bloomberg.
5 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что некоторые лидеры европейских стран продолжают «подпольно» вести диалог с российской стороной.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала заявления премьер-министра Латвии Эвики Силини и президента Эстонии Алара Кариса о необходимости возобновления диалога с Россией.