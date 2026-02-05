Соперничество между Канадой и США накаляется на 25-х зимних олимпийских Играх в Италии из-за политики 27 президента Америки Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о желании сделать северного соседа 451-м штатом своей страны. Канадские спортсмены готовы к жесткому противостоянию с американскими атлетами ради защиты своей национальной чести.
Соперничество между Канадой и США накаляется на 25-х зимних олимпийских Играх в Италии из-за политики 27 президента Америки Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о желании сделать северного соседа 451-м штатом своей страны. Канадские спортсмены готовы к жесткому противостоянию с американскими атлетами ради защиты своей национальной чести.
На фоне обострения канадско-американских отношений, переходящих из спорта в геополитику, канадская сборная провела в четверг, 5 февраля 2026 года свою первую пресс-конференцию на Олимпийских играх в Италии, столкнувшись с острым вопросом: будут ли их спортсмены соревноваться с американцами, «подняв локти вверх» (Драка с поднятыми вверх локтями характерна для ближнего боя, особенно в муай-тай и ММА, позволяя наносить мощные удары сверху вниз (по дуге) или атаковать голову соперника в клинче. Локти используются для рассечений и контроля, при этом важно вращение бедер для усиления.)?
Послание Канадского олимпийского комитета было ясным. Подход к игре остается неизменным, но соперничество реально, и ставки, безусловно, выше.
«Наши канадские спортсмены сосредоточены на главном: сделать все возможное, чтобы показать лучшие результаты на этих Играх», — заявил исполнительный директор Канадского олимпийского комитета Дэвид Шумейкер. «Их соперничество с Соединенными Штатами в спорте длится уже несколько десятилетий, и все же я думаю, что на кону стоит нечто большее».
Размышления президента США Дональда Трампа о том, что Канада может стать «51-м штатом», подпитали дерзкий призыв к противостоянию к северу от границы — хоккейный термин, ставший синонимом протеста канадцев. Политическая обстановка придала неоспоримую остроту спортивному противостоянию Северной Америки в Италии.
«Например, наша женская хоккейная команда уже знает, что поставлено на карту, когда они будут соревноваться с США», — сказала Шумейкер. «Это лучшее соперничество в женском хоккее, и мы с нетерпением ждём его».
Канада является действующим чемпионом и завоевала пять олимпийских титулов с момента дебюта женского хоккея на льду на Играх в 1998 году в Нагано, а США — два других. Соперники попали в одну группу в Милане и встретятся в предварительном раунде во вторник.
Мужская сборная Канады завоевала девять олимпийских золотых медалей по хоккею с шайбой, а американцы — две. Обе страны не смогли подняться на пьедестал почета на Играх 2022 года: золото завоевала Финляндия, за ней следуют Российский олимпийский комитет и Словакия.
«Прелесть спорта в том, что люди будут соревноваться изо всех сил, а потом, независимо от результата, пожмут друг другу руки после окончания соревнований», — сказал Шумейкер.
Фанатов призвали направлять свою страсть в позитивное русло.
На вопрос о том, какое послание он хотел бы передать канадцам, которые могут испытывать искушение освистать американский гимн — что недавно произошло на хоккейном матче «Нью-Йорк Айлендерс» в Монреале и на баскетбольном матче «Орландо Мэджик» и «Мемфис Гриззлис» в Лондоне, — Шумейкер призвал болельщиков направить свою страсть в позитивное русло.
«Мое послание — поддерживать канадцев и петь “О Канада” как можно громче и гордее», — сказал он. «С самого детства я хотел, чтобы сборная Канады побеждала США во всем, что мы когда-либо делали, и я по-прежнему хочу, чтобы это произошло. Поэтому я думаю, что нам следует найти способы сосредоточить эту энергию на том, что способствует развитию Канады, а не наоборот».
Президент Канадского олимпийского комитета Триша Смит, серебряная медалистка Олимпийских игр по гребле, подчеркнула, что спорт по-прежнему может выходить за рамки политики.
«Мы часто говорим о силе спорта. Нет сомнений в том, что в современном раздробленном мире объединение посредством спорта необходимо как никогда, — сказала она. — Спорт предоставляет возможности для подлинных межличностных связей. Он направлен на то, чтобы с помощью спорта стать лучше как личность, как страна и как мир в целом — или, по крайней мере, дарить невероятные моменты радости и единства как отдельным канадцам, так и нашей стране в целом».
В составе канадской команды 206 спортсменов, 107 женщин и 99 мужчин, в том числе 47 олимпийских медалистов.
Олимпийский комитет Канады пока не назвал целевое количество медалей, хотя Шумейкер заявил, что цель каждой Олимпиады — установить лучший результат за всю историю.
Их лучший результат — 29 медалей, завоеванных в 2018 году в Пхёнчхане, третье место после Норвегии (39) и Германии (31). США заняли четвертое место с 23 медалями.
Канада возглавила таблицу золотых медалей, завоевав 14 наград на домашних Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году, за ней следовали Германия (10) и США (9). Однако американцы значительно превзошли Канаду по общему количеству медалей, завоевав 37. Германия финишировала второй с 30 медалями, на четыре больше, чем занявшие третье место канадцы.
В преддверии нескольких крупных хоккейных матчей между Канадой и США, одним из самых важных из которых станет мужской и женский хоккей, знакомое соперничество вновь окажется в центре внимания.
Никто не ожидает, что за пределами хоккейной арены начнутся стычки, но эмоциональное напряжение никогда еще не было таким высоким.