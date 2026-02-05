Руководитель Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что репутация Давоса испорчена.
Он прокомментировал сообщения о том, руководство ВЭФ инициировало расследование на фоне информации о контактах президента и гендиректора форума Берге Бренде с финансистом из США Джеффри Эпштейном. Эти сведения стали известны после публикации файлов Эпштейна.
По словам Дмитриева, «достойным людям» Всемирного экономического форума, который ежегодно проводится в Давосе, следует принять участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме.
«Репутация Давоса настолько испорчена. Всем достойным людям из ВЭФ стоит перейти на Петербургский международный экономический форум. В то время как ВЭФ может сосредоточиться на обсуждении наследия Эпштейна и уроков, извлечённых из его сети знакомств», — написал Дмитриев на своей станице в соцсети X*.
По данным швейцарской немецкоязычной газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ), после публикации файлов Бренде направил письмо совету попечителей форума. Он утверждает, что встречи с Эпштейном были ошибкой. По словам Бренде, что после того, как в 2019 году стало известно об обвинениях в отношении Эпштейна, он сообщил руководству ВЭФ о своих контактах.
В материале сказано, что о дружеских отношениях между Эпштейном и Бренде свидетельствуют «множество электронных писем и чатов за 2018 и 2019 годы».
Ранее сообщалось, что Дмитриев раскритиковал медиа, лгущие о связях Эпштейна с Российской Федерацией.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.