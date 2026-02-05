Как сообщает местная газета The Daily Telegraph, в партии лейбористов уже начали рассматривать кандидатов на замену премьер-министру Киру Стармеру.
Предложения уже направлены двум лицам: бывшему заместителю премьер-министра Анджеле Рэйнер и министру здравоохранения Уэсу Стритингу.
Как добавил осведомленный источник, круг заговорщиков настолько широк, что полный список назвать невозможно.
«Слишком велико [количество заговорщиков], чтобы назвать», — пишет газета.
По мнению спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, британские власти и СМИ для отстранения премьера Стармера могут использовать его дискредитацию, в том числе обвинив в якобы связях с советской разведкой.
При этом глава РФПИ Дмитриев также отметил, что неспособность Стармера эффективно решать проблемы — это ключевой недостаток, который ограничивает его как во внутренней, так и во внешней политике.