Сыгравший Полежайкина актер Казаков пожаловался на удаление из «Папиных дочек»

Причиной удаления из сериала артист считает жалобы экс-супруги.

Источник: Комсомольская правда

Сыгравший Полежайкина актер Михаил Казаков пожаловался, что его вырезали из новых серий сериала «Папины дочки». В разговоре с изданием «Абзац» он объяснил такое решение жалобами бывшей жены.

— Я снимался в новой части в роли Полежайкина. Но после того, как моя бывшая супруга рассказала всей стране о том, что я якобы страдаю от зависимостей, меня вырезали из «Папиных дочек». И неважно, правда это или нет, — сообщил Казаков.

По словам актера, его сын Мирослав, который проживает с отцом, тоже мог сыграть эпизодическую роль в новом сезоне, но из-за слухов планам не удалось сбыться.

KP.RU писал, что известный по роли Ильи Полежайкина актер Михаил Казаков попал в серьезные финансовые неприятности. Согласно документам, артист должен выплатить около 202 тысяч и 208 тысяч рублей. Эти суммы связаны с алиментными обязательствами.