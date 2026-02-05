Сыгравший Полежайкина актер Казаков пожаловался на удаление из «Папиных дочек»

Сыгравший Полежайкина актер Михаил Казаков пожаловался, что его вырезали из новых серий сериала «Папины дочки». В разговоре с изданием «Абзац» он объяснил такое решение жалобами бывшей жены.
— Я снимался в новой части в роли Полежайкина. Но после того, как моя бывшая супруга рассказала всей стране о том, что я якобы страдаю от зависимостей, меня вырезали из «Папиных дочек». И неважно, правда это или нет, — сообщил Казаков.
По словам актера, его сын Мирослав, который проживает с отцом, тоже мог сыграть эпизодическую роль в новом сезоне, но из-за слухов планам не удалось сбыться.
KP.RU писал, что известный по роли Ильи Полежайкина актер Михаил Казаков попал в серьезные финансовые неприятности. Согласно документам, артист должен выплатить около 202 тысяч и 208 тысяч рублей. Эти суммы связаны с алиментными обязательствами.