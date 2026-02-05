Россиян предупредили об опасности подогрева сидений для мужского здоровья

Подогрев сидений нельзя использовать постоянно, особенно мужчинам, для которых перегрев органов может обернуться проблемами с фертильностью. Об этом заявил в разговоре с изданием «Абзац» врач-уролог Сергей Ильин.
— Длительный подогрев сидений может сказаться на ухудшении работы предстательной железы, которая находится очень близко к кожному покрову. Этот орган является основополагающим для эрекции и либидо, которые будут ухудшаться. Высокая температура также ухудшит качество сперматозоидов, — объяснил медик.
Доктор рекомендовал включать подогрев на время очистки машины от снега, а после начала движения — отключать функцию.
Ранее KP.RU рассказал, что постоянное использование подогрева сидений вредно для женского здоровья. Поскольку перегрев способен спровоцировать различные гинекологические заболевания.