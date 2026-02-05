Ричмонд
Власти США назвали задержанных на военной базе россиянок нелегальными мигрантами

Американские иммиграционные власти заявили, что две гражданки России, задержанные в январе якобы за попытку въезда на территорию военной базы в Калифорнии, находились в США незаконно. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил представитель Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США.

Как пояснили в ведомстве, Наталия Дудина и Кристина Малышко были задержаны 17 января у главного входа на базу Кэмп-Пендлтон. Обе были классифицированы как нелегальные мигранты.

— Наталия Дудина, нелегальная мигрантка из России, была задержана 17 января… Кристина Малышко, нелегальная мигрантка из России, была задержана 17 января у главного входа на базу Кэмп-Пендлтон, — сообщил ТАСС в ответ на запрос.

Женщины останутся под стражей до окончания разбирательства, а в отношении Дудиной уже начата процедура депортации. По данным службы, они въехали в США через границу с Мексикой в декабре 2021 года.

27 января в пресс-службе российского посольства в США рассказали, что американские власти задержали двух женщин из России, которые якобы въехали на территорию военной базы в штате Калифорния, они ожидают репатриации.

