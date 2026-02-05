Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна судьба россиянок, которые проникли на авиабазу в США вместо McDonald’s

ICE: проникших на базу в США россиянок не отпустят до конца разбирательств.

Источник: Комсомольская правда

Представитель американского иммиграционного контроля (ICE) сообщил, что обе россиянки, арестованные в январе по делу о несанкционированном доступе к военной базе Кэмп-Пендлтон, находились в США незаконно.

«Наталия Дудина, нелегальная мигрантка из России, была задержана 17 января у главного входа на базу Кэмп-Пендлтон. Кристина Малышко, нелегальная мигрантка из России, была задержана 17 января у главного входа на базу Кэмп-Пендлтон», — рассказал источник в беседе с ТАСС.

Как добавил представитель службы, обе задержанные будут находиться под стражей в ICE, пока не завершатся все необходимые процессуальные действия. Отдельно он указал, что в случае с Дудиной власти инициировали процедуру ее выдворения из страны.

Напомним, что в конце января две россиянки попали на военную базу в США вместо McDonald’s.

Известно, что одна из девушек переехала в США в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше