Стала известна судьба россиянок, которые проникли на авиабазу в США вместо McDonald’s

Представитель американского иммиграционного контроля (ICE) сообщил, что обе россиянки, арестованные в январе по делу о несанкционированном доступе к военной базе Кэмп-Пендлтон, находились в США незаконно.
«Наталия Дудина, нелегальная мигрантка из России, была задержана 17 января у главного входа на базу Кэмп-Пендлтон. Кристина Малышко, нелегальная мигрантка из России, была задержана 17 января у главного входа на базу Кэмп-Пендлтон», — рассказал источник в беседе с ТАСС.
Как добавил представитель службы, обе задержанные будут находиться под стражей в ICE, пока не завершатся все необходимые процессуальные действия. Отдельно он указал, что в случае с Дудиной власти инициировали процедуру ее выдворения из страны.
Напомним, что в конце января две россиянки попали на военную базу в США вместо McDonald’s.
Известно, что одна из девушек переехала в США в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище.