Режиссер Сарик Андреасян раскрыл секрет счастливого брака с женой Лизой Моряк

Режиссер признался, что счастье семьи начинается со счастья женщины.

Источник: Комсомольская правда

Режиссер Сарик Андреасян раскрыл секрет счастливого брака с женой Лизой Моряк. На премьере фильма «Сказка о царе Салтане», которая прошла в кинотеатре «Октябрь», режиссер заговорил о личном.

Супруги вместе вот уже 8 лет. Недавно они отметили годовщину брака.

— Восемь лет любви дали нам прекрасных дочек, большие успехи и сделали нас совсем не теми, какими мы были раньше. А сколько ещё прекрасного впереди, — делились они.

На вопрос о секрете семейного счастья, Сарик Андреасян вспомнил американскую фразу: Happy wife — happy life.

— Счастливая жена — счастливая жизнь. Поэтому жену надо любить, жена будет счастлива, и у вас будет замечательная семья. Мне кажется, все упирается в заботу и любовь, — поделился режиссер с Super.ru.

Сарик Андреасян отметил, что чтобы что-то получить, нужно что-то отдавать. И речь не про материальную, а моральную составляющую.

Супруг Лизы Моряк отметил, что стереотипы о мужчинах порой приводят к тому, что им сложно выражать свои чувства и делиться эмоциями. А когда люди говорят о чувствах, то счастливы.