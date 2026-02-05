Режиссер Сарик Андреасян раскрыл секрет счастливого брака с женой Лизой Моряк. На премьере фильма «Сказка о царе Салтане», которая прошла в кинотеатре «Октябрь», режиссер заговорил о личном.
Супруги вместе вот уже 8 лет. Недавно они отметили годовщину брака.
— Восемь лет любви дали нам прекрасных дочек, большие успехи и сделали нас совсем не теми, какими мы были раньше. А сколько ещё прекрасного впереди, — делились они.
На вопрос о секрете семейного счастья, Сарик Андреасян вспомнил американскую фразу: Happy wife — happy life.
— Счастливая жена — счастливая жизнь. Поэтому жену надо любить, жена будет счастлива, и у вас будет замечательная семья. Мне кажется, все упирается в заботу и любовь, — поделился режиссер с Super.ru.
Сарик Андреасян отметил, что чтобы что-то получить, нужно что-то отдавать. И речь не про материальную, а моральную составляющую.
Супруг Лизы Моряк отметил, что стереотипы о мужчинах порой приводят к тому, что им сложно выражать свои чувства и делиться эмоциями. А когда люди говорят о чувствах, то счастливы.