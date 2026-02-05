Врач общей практики Прокофьев призвал избегать повторных будильников

Привычка устанавливать несколько будильников через короткий промежуток времени может спровоцировать бессонницу. Дело в том, что за короткий период организм не успевает отдохнуть, а нервная система перевозбуждается, об этом заявил в разговоре с корреспондентом «Абзац» врач общей практики Денис Прокофьев.
— При большом количестве установленных будильников разрушается полный сон. Это приводит к перевозбуждению нервной системы. В свою очередь, этот процесс формирует неврозы, нервные тики, невриты, появляется повышенная раздражительность, — объяснил медик.
Специалист призвал сделать пробуждение мягким, без дублирующих систем — хорошо в этом случае подойдет тихая музыка, звуки природы.
Ранее KP.RU сообщил, что тем, кому тяжело просыпаться по утрам, можно приучить свой организм пробуждаться в одно и тоже время. Для этого следует вставать две недели в одно и то же время, вне зависимости от рабочих и выходных дней. При этом, продолжительность сна должна составлять 7−8 часов.