Врач общей практики Прокофьев призвал избегать повторных будильников

Ранее KP.RU сообщил, что тем, кому тяжело просыпаться по утрам, можно приучить свой организм пробуждаться в одно и тоже время. Для этого следует вставать две недели в одно и то же время, вне зависимости от рабочих и выходных дней. При этом, продолжительность сна должна составлять 7−8 часов.