Стали известны продукты с большим содержанием скрытого сахара

Большое количество сахара содержится не только в десертах, но и в других продуктах, которые иногда даже не сладкие на вкус. Об этом предупредила в разговоре с «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Большое количество сахара добавляется даже в те продукты, которые не воспринимаются как десерты. Например, в соусы — кетчупы, майонезы, заправки для салатов. Сахар в их составе выступает консервантом и усилителем вкуса, — рассказала медик.
Врач отметила, что лидеры по содержанию добавленных сахаров — сладкие безалкогольные напитки, включая газировки, соки и холодные чаи в бутылках.
Ранее телеканал «Царьград» передал, что избыток сахара в рационе влияет на процесс гликации и качество кожи. Избыточное потребление сахара вызывает акне, отёки и преждевременные морщины, что можно исправить, снизив уровень сахара до нормы.