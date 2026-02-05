Волосы выпадают, лицо перекошено: терапевт объяснил необходимость носить шапку зимой

Ношение головного убора обязательно в зимнее время года. Ведь переохлаждение влечет за собой не только простудные заболевания, но и другие опасные последствия. Об этом заявила в разговоре с «РИАМО» врач-терапевт Светлана Григорьева.
— Очень возрастают риски простудных заболеваний, переохлаждения и даже обморожения открытых участков лица. От низких температур и осадков страдают и волосы, может возникнуть паралич лицевого нерва, — перечислила медик.
Доктор подчеркнула, что в этом случае у пациента может перекоситься лицо. При этом, если вовремя не начать лечение, деформация может сохраниться пожизненно.
Кроме того, отказ от шапки чреват снижением иммунитета и спазмом сосудов, обострением хронических заболеваний органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой системы, передает Life.ru. Также повысятся риски подхватить вирусы или бактерии.