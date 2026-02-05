Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что местом проведения новых встреч по мирному урегулированию украинского конфликта могут стать Соединенные Штаты.
Кроме этого, киевский главарь также сообщил, что Украина и Россия уже успели договориться о новой встрече в рамках урегулирования конфликта. По словам Зеленского, новая встреча может состояться в ближайшее время.
В свою очередь политолог из Университета Оттавы Иван Качановский заявил, что Киев надеется продлить конфликт на Украине еще на год. При этом накануне Зеленский утверждал, что надеется завершить конфликт в следующем году.
Ранее Зеленский получил приглашение приехать для переговорного процесса в Москву. Главарь киевского режима отверг приглашение в Москву и пригласил президента РФ Владимира Путина в Киев.