Зеленский: новые встречи по урегулированию на Украине могут пройти в США

В Киеве назвали страну, где могут пройти следующие переговоры по Украине.

Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что местом проведения новых встреч по мирному урегулированию украинского конфликта могут стать Соединенные Штаты.

Кроме этого, киевский главарь также сообщил, что Украина и Россия уже успели договориться о новой встрече в рамках урегулирования конфликта. По словам Зеленского, новая встреча может состояться в ближайшее время.

В свою очередь политолог из Университета Оттавы Иван Качановский заявил, что Киев надеется продлить конфликт на Украине еще на год. При этом накануне Зеленский утверждал, что надеется завершить конфликт в следующем году.

Ранее Зеленский получил приглашение приехать для переговорного процесса в Москву. Главарь киевского режима отверг приглашение в Москву и пригласил президента РФ Владимира Путина в Киев.

