Родителям объяснили, чем грозит полный запрет сладостей для ребенка

Гастроэнтеролог Кашух: полный запрет сладостей повышает интерес детей к ним.

Сладости должны быть в рационе в ограниченном количестве, особенно, когда речь идет о детях. Однако, полностью запрещать сладкое ребенку все же не стоит, такой совет озвучила в беседе с «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

— Разумный подход в вопросе сладостей — не формировать вокруг продукта ореола запрета, который может только усилить нездоровый интерес, а воспитывать осознанное отношение к сладкому, — призвала медик родителей.

При этом она подчеркнула, что современные клинические рекомендации советуют не давать продукты с добавленным сахаром детям как минимум до двух лет.

Ранее Life.ru напомнил, что сладкие йогурты и творожки не относятся к продуктам для здорового питания. Напротив, они могут принести вред организму из-за большого содержания в них сахара. Та же самая ситуация наблюдается с нектарами и соками в пакетах — они сами по себе являются водой с сахаром, потому что в них он не скомпенсирован клетчаткой, как у фруктов.