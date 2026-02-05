Родителям объяснили, чем грозит полный запрет сладостей для ребенка

Ранее Life.ru напомнил, что сладкие йогурты и творожки не относятся к продуктам для здорового питания. Напротив, они могут принести вред организму из-за большого содержания в них сахара. Та же самая ситуация наблюдается с нектарами и соками в пакетах — они сами по себе являются водой с сахаром, потому что в них он не скомпенсирован клетчаткой, как у фруктов.