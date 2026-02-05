МО РФ: силы ПВО ликвидировали 17 беспилотников над российскими регионами

Российские военнослужащие нейтрализовали 17 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники противника были ликвидированы в период с 18:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.
13 украинских аппаратов уничтожили в Брянской области, кроме того, беспилотники ликвидированы в Брянской и Курской областях.
«С 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 13 — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на четверг российские военные ликвидировали 24 украинских беспилотника, 11 БПЛА было перехвачено в Брянской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Ростовской и один — в Астраханской.
В ночь на среду ВС РФ уничтожили над территорией страны десять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины самолётного типа, в частности, их ликвидировали в Калужской области.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.