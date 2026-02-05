Психолог рассказала, как бороться с завышенными ожиданиями

Завышенные ожидания и нереалистичные планы являются не мотивацией, а, напротив, вызывают апатию и депрессию. Как с этим бороться, сообщила в разговоре с «Абзацем» психолог Софья Сулим.
— Несоответствие ожиданий и реальности у человека вызывает фрустрацию и депрессию, чувство вины. Естественно, что при таком условии человек может попадать в очень апатичное, депрессивное состояние. Существует техника записывания достижений, но она одна не способна помочь, — считает эксперт.
Она уточнила, что подобные записи позволят трезво взглянуть на ситуацию и не допустить обесценивания себя. Кроме того, в работе может помочь психолог, который подскажет, как справиться с проявлениями упадка сил.
