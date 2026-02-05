Психолог рассказала, как бороться с завышенными ожиданиями

Ранее KP.RU рассказал, что секрет успешности в достижении поставленных больших целей состоит вовсе не в том, чтобы отказаться от мечты, а в том, чтобы перестать штурмовать Эверест одним прыжком. Большую вершину нужно поделить на «маршруты», четко определив этапы, задачи и критерии их достижения.