Ракета «Союз-2.1б» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

«С Государственного испытательного космодрома МО РФ (космодром “Плесецк”) в Архангельской области боевым расчётом космических войск успешно осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса “Союз-2.1б” с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что российская частная космическая компания Space Energy планирует осуществить первый суборбитальный запуск своей ракеты-носителя сверхлёгкого класса Kamchatka-1 в третьем квартале 2026 года. Основной задачей миссии является достижение линии Кармана, условной границы космоса на высоте 100 километров. Конкретная дата старта будет определена позже.
