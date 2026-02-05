Ричмонд
Ракета «Союз-2.1б» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк в Архангельской области был произведён старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военными спутниками. Как сообщили в Минобороны России, пуск состоялся в 21:59 по московскому времени боевым расчётом ВКС РФ.

Источник: Life.ru

«С Государственного испытательного космодрома МО РФ (космодром “Плесецк”) в Архангельской области боевым расчётом космических войск успешно осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса “Союз-2.1б” с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что российская частная космическая компания Space Energy планирует осуществить первый суборбитальный запуск своей ракеты-носителя сверхлёгкого класса Kamchatka-1 в третьем квартале 2026 года. Основной задачей миссии является достижение линии Кармана, условной границы космоса на высоте 100 километров. Конкретная дата старта будет определена позже.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.