На Солнце 5 февраля произошло 10 сильных вспышек

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. На Солнце 5 февраля было зафиксировано 10 вспышек предпоследнего класса мощности, следует из данных, представленных на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Уточняется, что на Солнце зарегистрировано 10 вспышек класса М и 14 вспышек класса С.
Причем некоторые вспышки были зафиксированы в группе пятен 4362. Ранее все вспышки происходили в группе пятен 4366.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.