Спасенный из плена российский боец рассказал о реакции родных на звонок

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Освободившийся из украинского плена российский военнослужащий Юрий рассказал РИА Новости, как родные отреагировали на первый телефонный разговор с ним после его возвращения на Родину.
«Были очень рады, плакали. Были очень рады, что я вернулся домой», — сказал Юрий.
Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 157 российских военных, а также троих граждан России — жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Взамен были переданы 157 военнопленных ВСУ.