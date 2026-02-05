Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасенный из плена российский боец рассказал о реакции родных на звонок

Боец ВС РФ рассказал о реакции родных на первый звонок после плена.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Освободившийся из украинского плена российский военнослужащий Юрий рассказал РИА Новости, как родные отреагировали на первый телефонный разговор с ним после его возвращения на Родину.

«Были очень рады, плакали. Были очень рады, что я вернулся домой», — сказал Юрий.

Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 157 российских военных, а также троих граждан России — жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Взамен были переданы 157 военнопленных ВСУ.