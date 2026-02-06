Аферисты начали использовать схемы с доставкой цветов в преддверии 14 февраля

На сайтах знакомств создаются фальшивые аккаунты с фотографиями и голосом, сгенерированными с помощью ИИ. Пользователей просят перевести деньги, прислать коды из СМС или данные карт под разными предлогами, включая покупку билетов или подарков. Отказ от личной встречи часто оказывается единственным способом распознать аферу.
Фальшивые сайты доставки цветов и подарков работают по похожей схеме. Пользователь вводит данные карты, а злоумышленники получают к ним доступ. Среди признаков ненадёжного ресурса — необычно низкие цены, только положительные отзывы, лишние символы в адресе и отсутствие защищённого соединения.
Мошенники используют также СМС и письма с обещаниями «выгодных предложений». Они ведут на фальшивые страницы, где нельзя вводить данные и скачивать файлы — вкладку следует закрывать сразу. Кроме того, в некоторых случаях курьер может приехать с презентом и запросить код из СМС для «подтверждения личности». МВД напоминает: такие пароли предназначены только для владельца и никогда не должны передаваться третьим лицам.
А ранее в московских ресторанах резко выросли цены на бронь столиков в День всех влюблённых 14 февраля, а невозвратный депозит в некоторых заведениях достиг 45 тысяч рублей на двоих. За две недели до Дня святого Валентина рестораны столкнулись с наплывом заявок и ввели невозвратные депозиты, чтобы гарантировать посещение. Поначалу цены были вполне сносными, но со временем они резко увеличились.
