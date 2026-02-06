Аферисты начали использовать схемы с доставкой цветов в преддверии 14 февраля

Мошенники используют также СМС и письма с обещаниями «выгодных предложений». Они ведут на фальшивые страницы, где нельзя вводить данные и скачивать файлы — вкладку следует закрывать сразу. Кроме того, в некоторых случаях курьер может приехать с презентом и запросить код из СМС для «подтверждения личности». МВД напоминает: такие пароли предназначены только для владельца и никогда не должны передаваться третьим лицам.