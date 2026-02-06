Ричмонд
Назван неочевидный симптом, позволяющий выявить сифилис на ранней стадии

Язвочка во рту и на губах может указывать на сифилис.

Источник: Комсомольская правда

Сифилис, к сожалению, нельзя назвать побежденным заболеванием — он может довольно долго развиваться в организме без специфичных симптомов. Первый признак болезни назвала «РИАМО» врач-дерматовенеролог Наталия Ястремская.

— Первый и главный симптом — небольшая безболезненная язвочка или уплотнение с четкими краями. Чаще всего — на половых органах, но может быть во рту или на губах, — сообщила эксперт.

Она предупредила, что через несколько недель эта язвочка исчезает сама собой, однако это говорит не о выздоровлении, а о переходе болезни в более тяжелую и скрытую стадию.

Сифилис — излечимая бактериальная инфекция. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в большинстве случаев сифилис протекает бессимптомно. При этом если не лечиться, можно получить многочисленные осложнения, передает издание 360.ru.