Назван неочевидный симптом, позволяющий выявить сифилис на ранней стадии

Сифилис, к сожалению, нельзя назвать побежденным заболеванием — он может довольно долго развиваться в организме без специфичных симптомов. Первый признак болезни назвала «РИАМО» врач-дерматовенеролог Наталия Ястремская.
— Первый и главный симптом — небольшая безболезненная язвочка или уплотнение с четкими краями. Чаще всего — на половых органах, но может быть во рту или на губах, — сообщила эксперт.
Она предупредила, что через несколько недель эта язвочка исчезает сама собой, однако это говорит не о выздоровлении, а о переходе болезни в более тяжелую и скрытую стадию.
Сифилис — излечимая бактериальная инфекция. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в большинстве случаев сифилис протекает бессимптомно. При этом если не лечиться, можно получить многочисленные осложнения, передает издание 360.ru.