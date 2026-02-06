Что можно и нельзя делать в день Ксении Петербургской 6 февраля на Полузимницу

Православная церковь 6 февраля вспоминает святую Ксению Петербургскую. В народе принято отмечать день Аксиньи-полузимницы. Все дело в том, что в названную дату наступает так называемый перелом зимы.
Что нельзя делать 6 февраля.
Не стоит перестилать постель. Нельзя рассказывать свои сны. Это грозило тем, что все могло сбыться наоборот. Не рекомендуется завязывать узлы. Предки верили, что подобное может спровоцировать болезнь близких.
Что можно делать 6 февраля.
По традиции, в названный день за стол первыми всегда садились старшие в семье. Считалось, что молодых окажется крепкое здоровье, долгие годы жизни.
Согласно приметам, метель указывает на позднюю весну. В том случае, если 6 февраля безветренная погода, то июль выдастся жарким.
