Что можно и нельзя делать в день Ксении Петербургской 6 февраля на Полузимницу

Собрали приметы и запреты на 6 февраля, когда отмечают день Ксении Петербургской.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 6 февраля вспоминает святую Ксению Петербургскую. В народе принято отмечать день Аксиньи-полузимницы. Все дело в том, что в названную дату наступает так называемый перелом зимы.

Что нельзя делать 6 февраля.

Не стоит перестилать постель. Нельзя рассказывать свои сны. Это грозило тем, что все могло сбыться наоборот. Не рекомендуется завязывать узлы. Предки верили, что подобное может спровоцировать болезнь близких.

Что можно делать 6 февраля.

По традиции, в названный день за стол первыми всегда садились старшие в семье. Считалось, что молодых окажется крепкое здоровье, долгие годы жизни.

Согласно приметам, метель указывает на позднюю весну. В том случае, если 6 февраля безветренная погода, то июль выдастся жарким.

