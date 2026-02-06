Ричмонд
Народный календарь. Почему в Златоустов день, 9 февраля, нельзя дарить подарки

9 февраля православные чтут память святителя Иоанна Златоуста. Он стал известен благодаря своим псалмам и проповедям. В народе эту дату прозвали Златоустьев огонь, или Златоустов день.

Согласно поверью, в этот день запрещено что-либо дарить своим знакомым и близким. Если нарушить это правило, то и с дарителем, и с получателем подарка может случиться беда. Подарки, которые дарят 9 февраля, быстрее всего портятся и приходят в негодность.

Кроме того, в Златоустов день нельзя мыть голову. Согласно примете, из-за этого святитель может отвернуться от человека и не поможет ему решить какие-либо проблемы.

Приметы погоды:

Ослепительно белая луна сигнализирует о предстоящем морозе, а красноватая — о ветреной погоде.

Если после метели на сугробах закруглены гребни, то урожай будет хорошим.

Облака против ветра плывут — будет снегопад.

Именины отмечают: Дмитрий, Иван, Петр.