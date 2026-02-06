Народный календарь. Почему в Златоустов день, 9 февраля, нельзя дарить подарки

Согласно поверью, в этот день запрещено что-либо дарить своим знакомым и близким. Если нарушить это правило, то и с дарителем, и с получателем подарка может случиться беда. Подарки, которые дарят 9 февраля, быстрее всего портятся и приходят в негодность.