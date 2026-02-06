Театр теней: Александр Збруев представил выставку графических работ

«Мысли вслух», защитная форма или просто «царапки», как называет свои графические работы ведущий актер театра «Ленком Марка Захарова», народный артист России Александр Збруев, теперь выставлены в зрительском фойе его родного театра. Эти рисунки на листах А4, сделанные между делом карандашами и фломастерами, оказались не актерским экспериментом, а личным жестом — памятью для двухлетнего внука, чтобы однажды тот смог узнать деда не по афишам, а по живой, неровной линии. «Известия» в числе первых побывали на выставке «Збруев. А4» и посмотрели на артиста без грима и ролей.