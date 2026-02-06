Театр теней: Александр Збруев представил выставку графических работ

«Мысли вслух», защитная форма или просто «царапки», как называет свои графические работы ведущий актер театра «Ленком Марка Захарова», народный артист России Александр Збруев, теперь выставлены в зрительском фойе его родного театра. Эти рисунки на листах А4, сделанные между делом карандашами и фломастерами, оказались не актерским экспериментом, а личным жестом — памятью для двухлетнего внука, чтобы однажды тот смог узнать деда не по афишам, а по живой, неровной линии. «Известия» в числе первых побывали на выставке «Збруев. А4» и посмотрели на артиста без грима и ролей.
Лист А4 вместо сцены.
В фойе «Ленкома Марка Захарова» непривычно тихо. За час до начала спектакля «Tout payé, или Все оплачено» зрителям посчастливилось познакомиться с другой стороной народного артиста России Александра Збруева — художественной.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
Актер сам не вполне понимает, как именно начал рисовать, но остановиться уже не может. Он берет цветные и простые карандаши, фломастеры, листы формата А4, потому что они всегда под рукой, и просто рисует.
В экспозиции 29 работ. Одни выполнены на белой бумаге цветными карандашами, другие — на черной, уже белым грифелем. Формат выставки камерный, почти интимный, но внутренний масштаб куда шире листа. Ломаные линии, смещенные пропорции, лица, словно собранные из разных состояний сразу.
В этих образах угадываются интонации модерна, кубистическая дробность, сюрреалистическая свобода ассоциаций, переклички с московским концептуализмом. Где-то вспоминается Пабло Пикассо с его смелой деформацией формы, где-то — Сальвадор Дали с ощущением сна наяву, где-то проступает Рене Магритт. Но это не цитаты и не подражание — скорее визуальный дневник человека сцены, привыкшего мыслить образами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел ВолковАктер Александр Збруев.
Александр Збруев в последнее время редко появляется на публике, поэтому каждый такой случай становится событием для его поклонников. В начале октября 2025 года стало известно о госпитализации артиста в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Тогда президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер сообщил ТАСС, что у Александра Збруева были жалобы по урологической части.
«Царапки» для внука.
Президент театра Марк Варшавер назвал происходящее личным событием.
— Сегодня мой праздник. Александр Викторович представил свои работы, и я называю это «мысли вслух». Это не просто живопись, а отражение его взглядов, которые сегодня выставлены здесь. И действительно, эти рисунки читаются как монолог, только без слов, — рассказал Варшавер.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
Художественный руководитель театра Владимир Панков, комментируя выставку, отметил, что «царапки» Збруева — это своего рода защитная форма, а по сути — выражение души.
Сам Збруев осторожен в определениях. В своих работах он видит юмор и признается, что не знает, как они воспринимаются другими. До этого момента выставочный опыт Збруева был минимальным — лишь одна выставка, организованная Марком Захаровым в Галерее художников перед Новым годом.
— Во время той выставки некоторые художники подходили ко мне и говорили добрые слова. Они вроде приняли меня за своего, но я совсем не из их мира. Я артист и всегда остаюсь им, — отметил Збруев в разговоре с журналистами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
История нынешней выставки тоже звучит почти как театральная сценка. Артист вспоминает, как однажды зашел в магазин с картинами неподалеку от дома на Малой Бронной, держа в руках свои рисунки, и спросил продавца: «Можете что-нибудь сказать об этих работах?» Ответ оказался простым и судьбоносным: «Слушайте, вам стоит сделать выставку». Позже друг-художник отреагировал куда жестче: «Тебя лечить надо. Ты же полный шизофреник!» Сам Збруев, конечно, рассмеялся, но рисовать не бросил.
Лишь спустя сорок минут непрерывного общения с журналистами актер признался, что за его «царапками» стоит куда более серьезная миссия — оставить двухлетнему внуку память о деде.
— Я не увижу, как он вырастет, — это факт. Я отношусь к этому без кокетства. Господи, помоги мне. Мне бы хотелось, чтобы он увидел и прочитал о том, что представляет собой его дед, — признался народный артист.
Когда Збруев выйдет на сцену.
При этом Збруев не собирается уходить со сцены жизни. Напротив — он наговаривает книгу воспоминаний, каждый день повторяет текст и хочет поставить моноспектакль по собственному сценарию. Об этом он сообщил, пользуясь присутствием Марка Варшавера и художественного руководителя театра Владимира Панкова. Текст будет авторским, но актер включит туда стихи Булата Окуджавы, Бориса Пастернака и Владимира Высоцкого. На создание спектакля уйдет примерно два месяца.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
На вопрос, когда зрители снова увидят его на сцене, актер отвечает уклончиво, но уверяет, что играть готов хоть завтра.
— Я каждый раз повторяю тексты всех своих спектаклей. Но быстрее всего, как мне кажется, я сыграю в Театре на Малой Бронной в спектакле «Одна и один». Хотя я также готов к «Репетиции оркестра». Эта роль очень подходит мне, и мы играем ее в дубле с Сашей Сириным — замечательным актером, — рассказал Збруев «Известиям».
Выставка в фойе «Ленкома» — не попытка сменить профессию и не заявление артиста о новом статусе. Скорее это продолжение разговора, который Александр Збруев ведет со зрителем всю жизнь. Просто теперь — не только словами и ролями, но и линией, пятном, неожиданным поворотом формы. И в этой тишине между спектаклями его «мысли вслух» звучат особенно ясно.