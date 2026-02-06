Потрясли стариной: Стэйтем и Хабенский на пути к широкому зрителю

Суперкрутой, несмотря на возраст, оперативник в отставке разбирается с целой армией правительственных убийц помоложе. Джейсон Стэйтем не разочарует, это ровно тот экшен, за которым его фанаты уже не первое десятилетие ходят в кинотеатры. Между тем Константин Хабенский сыграл одну из лучших ролей к карьере, а это еще и уникальный персонаж, в нашем кино таких не было. В прокат также выходят картины живых классиков Доминика Молля и Кристиана Петцольда, а для любителей российских комедий стартует «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой. «Известия» выбрали самые интересные новинки, на которые стоит купить билеты в кино.
«Убежище» 18+
Режиссер: Рик Роман. В ролях: Джейсон Стэйтем, Бодхи Рэй Бретнэк, Майкл Шеффер, Анна Крилли.
«Убежище» сейчас претендует на то, чтобы стать самой успешной новинкой уикенда в России, да и в мире у картины дела идут неплохо, хотя и не сказать, чтобы прямо очень хорошо. Она вышла в мировой прокат всего неделю назад и в США стартовала на шестом месте. Но при это бюджет в $50 млн она в кино вряд ли отобьет, Стэйтем все же выбрал слишком уж простой, если не сказать вызывающе примитивный проект.
Представьте: живет где-то на острове отшельник, который бывший киллер на службе американского правительства. И в один прекрасный день на него сваливаются сначала девочка-подросток, а потом целая армия начинает за ним охоту.
Достаточно посмотреть на лицо Стэйтема, чтобы понять, что с этой армией будет дальше. И, самое главное, уже не очень хочется идти в кино, чтобы увидеть это своими глазами. Да, оперативники бывшими не бывают, а этот точно раскидает всех и сразу. А вот про девочку стоит сказать несколько слов, тем более что Стэйтема она переигрывает одной левой. Бодхи Рэй Бретнэк — это санскритско-ирландское имя придется запомнить. Только что она снялась в «Хамнете» у Хлои Чжао и в «Оборотне» у Роберта Эггерса, скоро выйдет еще и «Чувство и чувствительность» по Джей Остин. Критики в восторге, фан-база растет, а восходящая звездочка Бодхи Рэй Бретнэк в паре со Стэйтемом уверенно демонстрирует, что будущее — за ней, а не за стареющими альфа-самцами, которые одним махом семерых убивахом.
«Здесь был Юра» 18+
Режиссер: Сергей Малкин. В ролях: Константин Хабенский, Денис Парамонов, Кузьма Котрелёв, Александр Поршин, Василий Михайлов.
Почему фильму «Здесь был Юра» присвоен рейтинг 18+, сказать трудно. Раньше на такие картины школьников организованно водили классами, и дело было не столько в художественном качестве, сколько в важности темы. После фильма, конечно, было обсуждение, а иногда и сочинения писались. Очень жаль, что «Юре» в этом отказано.
По жанру это вполне консервативное драмеди. Живут три парня на съемной квартире, один умный, два «дурака». Вернее, два панка. Орут свои песни под гитарные запилы, мечтают стать звездами неформальной эстрады, а можно и формальной, если повезет.
И тут в их квартире на десять суток поселяется дядя одного из ребят, пожилой неговорящий мужчина Юра с сильно запущенным РАС. Юру играет Константин Хабенский, и это больше, чем просто роль. Юные актеры с режиссером-дебютантом «рассказывают историю», а Хабенский просто показывает всему миру, что такое аутизм вблизи, как рядом с ним находиться, надо ли бояться, чему не стоит удивляться, как надо себя вести.
Юра — совершенно живой человек, в этом образе столько и «подсмотренного», и понятого артистом, что сквозь игру в молодом фильме проступает действительность, которой многие никогда не знали. Потому что такого героя в нашем кино раньше не было. Чуть подробнее о фильме можно прочитать в рецензии «Известий» на этот фильм. А школьники — ну, все равно однажды посмотрят это кино, просто без учителей и одноклассников.
«Дело № 137» 18+
Режиссер: Доминик Молль. В ролях: Леа Дрюкер, Джонатан Тёрнбулл, Матильда Рёрих, Гуслаги Маланга, Станислас Мерар.
Несколько лет назад мы беседовали с Домиником Моллем, и он тогда сказал: «Никто вообще не обязан быть согласен с каждым человеком в той или иной стране, потому что все мы различаемся. Поэтому я против того, чтобы бойкотировать Россию и уж тем более лишать россиян возможности смотреть кино». Возможно, этим сказанным давным-давно словам мы обязаны и появлением «Дела № 137» в официальном российском прокате.
Маскируясь под процедурал, «Дело № 137» ухитряется задеть буквально все болевые точки зрителя. Это нервное, умное и очень грустное кино. Главная героиня, Стефани, служит в особом отделе парижской полиции. Отделе, где расследуют преступления самих полицейских. Копы таких сослуживцев ненавидят и презирают, дескать, мы служим и рискуем жизнью, а вы копаете под своих же. Простые люди таким не верят: вы же такие же, как вы можете что-то там расследовать? Просто прикрываете друзей в погонах, так и скажите.
Стефани очень одинока и на работе, и в жизни. А тут она вцепилась в совсем гиблое дело. Мальчишку на митинге полицейские так искалечили, что он вряд ли вернется к нормальной жизни. Митинг был горячий, так что французский омон по-другому не мог. И Стефани нужно собрать все детали, давая вылить на себя ведра помоев, потому что она действительно хочет узнать правду. Пожалуй, такой фильм возможен лишь во Франции, но очень хорошо, что после Каннского конкурса он смог добраться и до нас, это путешествие, которое вы никогда не забудете.
«Отражения № 3» 18+
Еще один фильм из Канн, правда, не из основного конкурса, а из рафинированной, но очень важной программы «Двухнедельник режиссёров». Например, именно там когда-то состоялась премьера игрового дебюта Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь». Но и для классика уровня Петцольда это тоже престижное событие, туда приходит самый требовательный зритель на всей набережной Круазетт.
Фильм назван в честь третьей пьесы из фортепианной сюиты Мориса Равеля. Молодая пианистка попадает в автокатастрофу, в которой погибает её парень. Сама Лаура чудом остается невредимой, но находится в глубоком шоке. Он настолько силен, что она безвольно отправляется жить к свидетельнице аварии Бетти и становится практически членом ее семьи. Но по мере того, как шок спадает, героиня начинает подозревать, что не просто так ее позвали в эту семью.
Под музыку Равеля и Шопена выдающаяся актриса Паула Бер покоряет нас своей игрой, практически не пользуясь для этого даже словами, работая только глазами и жестами. Это медленный, насыщенный тяжелыми эмоциями фильм, который не только не собирается давать ключи к своим многочисленным загадкам, но наоборот делает тайну самой сутью произведения. И это одно из самых мощных переживаний в кинематографе этого сезона.
«Равиоли Оли» 16+
Режиссер: Андрей Никифоров. В ролях: Ольга Бузова, Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Блёданс.
Звучит почти как анекдот, но единственная из всех крупных новинок уикенда, которой присвоен рейтинг ниже 18+, то есть она рекомендована для просмотра несовершеннолетними, — это комедия с Ольгой Бузовой. Может, и не стоит искать в этом символизма или глубокого смысла, но не отметить такой факт тоже трудно.
Ольга Бузова здесь играет Ольгу Бузову, которая оказалась в положении мадам Грицацуевой. Жених, умело используя немецкий акцент (кстати, играет его австриец Вольфганг Черни), предлагает будущей невесте заодно и сделать большой бизнес на пельменях в провинциальном городке с названием Нижние Теплышки.
Воодушевленная Бузова вкладывается в проект, но жених исчезает с деньгами, а сама Бузова начинает превращать городок в Нью-Васюки, попутно понимая, что не в славе и деньгах счастье, а вот в этом — в земле, в пельменях, в людях, которые очень хороши, если иногда спускаться к ним с московских небес. Конечно, это не столько фильм, сколько шутка с участием большого количества медийных лиц в ролях самих себя, за исключением разве что Владимира Яглыча и Максима Лагашкина, притворяющихся (но не слишком усердно) простыми русскими мужиками. Осталось дождаться, появится ли после этой комедии у Бузовой свой пельменный бренд, потому что в качестве маркетингового хода фильм будет работать идеально.