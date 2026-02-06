Потрясли стариной: Стэйтем и Хабенский на пути к широкому зрителю

Достаточно посмотреть на лицо Стэйтема, чтобы понять, что с этой армией будет дальше. И, самое главное, уже не очень хочется идти в кино, чтобы увидеть это своими глазами. Да, оперативники бывшими не бывают, а этот точно раскидает всех и сразу. А вот про девочку стоит сказать несколько слов, тем более что Стэйтема она переигрывает одной левой. Бодхи Рэй Бретнэк — это санскритско-ирландское имя придется запомнить. Только что она снялась в «Хамнете» у Хлои Чжао и в «Оборотне» у Роберта Эггерса, скоро выйдет еще и «Чувство и чувствительность» по Джей Остин. Критики в восторге, фан-база растет, а восходящая звездочка Бодхи Рэй Бретнэк в паре со Стэйтемом уверенно демонстрирует, что будущее — за ней, а не за стареющими альфа-самцами, которые одним махом семерых убивахом.