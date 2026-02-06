Константин Эрнст назвал свой самый любимый фильм: «Он меня еще не до конца отпустил»

Бессменный генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал фильм, который считает своим самым любимым. В преддверии 65-летия, которое он отмечает 6 февраля, KP.RU поговорил с продюсером, какие картины особенно запомнились.
«Обычно говорят, что самый удачный — тот, который пока не снят, и это чистая правда. А самым любимым… Сейчас это, наверное, “Август”. Он меня еще не до конца отпустил. А потом, возможно, будет другой», — поделился Эрнст.
Картина создана на основе известного романа Владимира Богомолова «Момент истины». Режиссерами выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев, продюсерами — Константин Эрнст и Анатолий Максимов. В главных ролях снялись Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.
Ранее создатели фильма рассказали, что работа над картиной была эмоционально насыщенной, а на съемочной площадке у многих появлялись мурашки по коже. «Август» оставил глубокий след не только у зрителей, но и у тех, кто участвовал в его создании.