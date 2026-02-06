Необычные атмосферные явления: световые столбы и солнечное гало появились над столицей

Жители Москвы и Московской области стали свидетелями редкого природного явления — световых столбов, которые появились в ночном небе 4−5 февраля. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «КудаМосква».
На фотографиях, сделанных местными жителями, запечатлены вертикальные линии света желтого и голубого оттенков, возникшие в результате образования ледяных кристаллов в атмосфере. Это зрелище стало настоящей сенсацией для горожан, которые смогли насладиться необычным видом небесного спектакля.
Заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий объяснил, что такие атмосферные явления возможны благодаря сочетанию сильных морозов, слабого ветра и высокой влажности. Это сочетание создает идеальные условия для формирования световых столбов, которые могут быть видны на больших расстояниях.
Кроме того, в начале февраля москвичи также наблюдали другое редкое явление — солнечное гало. Оно возникает из-за преломления солнечных лучей в ледяных кристаллах перистых облаков на высоте 5−10 километров, что добавляет разнообразия в атмосферные явления, доступные для наблюдения жителям столицы.
Световые столбы — это оптическое атмосферное явление, которое часто наблюдается в условиях низких температур и высокой влажности. Они возникают благодаря отражению и преломлению света от ледяных кристаллов, находящихся в воздухе.