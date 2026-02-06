Необычные атмосферные явления: световые столбы и солнечное гало появились над столицей

Заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий объяснил, что такие атмосферные явления возможны благодаря сочетанию сильных морозов, слабого ветра и высокой влажности. Это сочетание создает идеальные условия для формирования световых столбов, которые могут быть видны на больших расстояниях.