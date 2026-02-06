Константин Эрнст рассказал, почему телевидение не уступит место интернету

Крупнейший российский продюсер и бессменный генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поделился своим взглядом, как телевидение будет сосуществовать с интернетом, театром и кино. По его мнению, несмотря на интернет-революцию, традиционные медиа не исчезнут и будут развиваться параллельно с новыми платформами. 6 февраля продюсеру исполняется 65 лет.
«Театр, кино, телевидение и интернет продолжают мирно сосуществовать и продолжат дальше. Максималистские заявления — это нормально, но немного наивно», — подчеркнул Эрнст в беседе с KP.RU.
Каждое поколение считает себя «последним», живущим с тем или иным видом искусства — сначала с театром, потом с кино, теперь с телевидением и интернетом. При этом все эти формы медиа продолжают активно работать и развиваться. Поэтому Эрнст подчеркнул, что мы вовсе не последнее поколение, живущее с телевидением, и в этом не стоит сомневаться.
Ранее продюсер Эрнст сделал предупреждение об опасности ИИ-технологий. Он уверен, что сначала нейросети помогут телевидению, сделав его еще более визуально изощренным. Однако Константин Львович заявил, что люди не понимают всю опасность ИИ в определенный момент его развития.