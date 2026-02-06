Константин Эрнст рассказал, почему телевидение не уступит место интернету

Каждое поколение считает себя «последним», живущим с тем или иным видом искусства — сначала с театром, потом с кино, теперь с телевидением и интернетом. При этом все эти формы медиа продолжают активно работать и развиваться. Поэтому Эрнст подчеркнул, что мы вовсе не последнее поколение, живущее с телевидением, и в этом не стоит сомневаться.