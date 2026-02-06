Ричмонд
Константин Эрнст развеял страхи о скорой «гибели» телевидения

Константин Эрнст: мы не последнее поколение, которое живет с телевидением.

Источник: Комсомольская правда

Многие уже предсказывали скорую «смерть» телевидения с развитием интернета и онлайн-платформ, но российский продюсер Константин Эрнст, который 6 февраля отмечает 65-летие, уверен — хоронить ТВ пока рано.

«Максималистские заявления — это нормально, но немного наивно. Нет, вы не последнее поколение, которое живет с телевидением, даже не сомневайтесь», — подчеркнул Эрнст в беседе с KP.RU.

Каждое новое поколение считает себя «последним», которое видит театр, кино или телевидение. На деле же все эти формы искусства продолжают сосуществовать и развиваться, дополняя друг друга и находя новые способы взаимодействия с аудиторией.

«При этом театр, кино, телевидение и интернет продолжают мирно сосуществовать и продолжат дальше», — добавил продюсер.

Ранее Константин Эрнст рассказал о промахе российской сериальной индустрии. Гендиректор Первого канала вспомнил, как пытались внедрить «вертикальное программирование» на российском телевидении.