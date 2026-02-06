Константин Эрнст рассказал, как отдыхает от работы

Российский продюсер и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, как находит время для отдыха. Из-за безумного графика и многочисленных проектов взять у него интервью крайне сложно. Однако Эрнст поделился с KP.RU секретом, как поддерживает силы и интерес к работе.
«Полугодовой отпуск — это из разряда фантастики. Честно говоря, подозреваю, через неделю я начну волноваться, что я в этом отпуске делаю», — рассказал Эрнст.
Он отметил, что именно разнообразие работы помогает ему не выгорать. Смена проектов, форматов и жанров позволяет находить новые идеи, получать удовольствие от процесса и оставаться в тонусе, несмотря на бешеный график и большую ответственность.
«Вообще я отдыхаю, меняя тематику работы. Телевидение дает возможность заниматься всеми жанрами и переключаться между новостями, кино, музыкой, документальными проектами и так далее», — уточнил Константин Львович.
Напомним, 6 февраля 2026 года Константину Эрнсту исполнилось 65 лет. В этот день KP.RU вспомнил ключевые этапы карьеры, которые сделали его одним из ведущих продюсеров России, а также его собственные комментарии о том, как он строил успех в кино и медиа.