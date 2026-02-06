Константин Эрнст рассказал, как отдыхает от работы

Напомним, 6 февраля 2026 года Константину Эрнсту исполнилось 65 лет. В этот день KP.RU вспомнил ключевые этапы карьеры, которые сделали его одним из ведущих продюсеров России, а также его собственные комментарии о том, как он строил успех в кино и медиа.