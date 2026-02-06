Соцфонд назвал популярные имена для новорожденных в 2025 году

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. София и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных в прошлом году, в топ также вошли Ева, Анна, Александр и Артем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России.
«Топ-5 имён для новорожденных 2025 года. Девочки: София (3,6%), Ева (3,15%), Анна (3,01%), Мария (2,62%), Варвара (2,62%). Мальчики: Михаил (4,03%), Александр (3,56%), Артём (3,11%), Матвей (2,68%), Тимофей (2,43%)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 2024 года в топ-5 популярных женских имен для новорожденных вошло имя Варвара, заменив Викторию на пятом месте. Кроме того, на строчку поднялось имя Дмитрий, а имя Марк опустилось на 10-е место по итогам прошлого года.