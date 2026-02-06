С 1 марта появятся новшества для пенсионеров. Кому повысят выплаты и что изменится в законах

— Эти изменения направлены на то, чтобы у пенсионеров было больше времени для оплаты ЖКУ и они могли лучше планировать свой бюджет. Кстати, в этом году вступает в силу много новшеств, которые затрагивают выплаты пенсий. Например, вырос прожиточный минимум для пенсионеров. С 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составил 16 288 рублей. Региональные показатели могут отличаться и также индексируются. Если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера ниже регионального прожиточного минимума, то ему предоставляется доплата до этого уровня, — отметила Лилия Ширяева.