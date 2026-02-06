С 1 марта появятся новшества для пенсионеров. Кому повысят выплаты и что изменится в законах

Какие изменения в законах с 1 марта затронут пенсионеров.
Юрист Елена Кузнецова отметила, что в марте повышенные выплаты получат те пенсионеры, которым исполнится 80 лет. Прибавку к фиксированной выплате к пенсии делают сразу после юбилея. Если человеку исполнится 80 лет в марте, то и фиксированная часть пенсии станет больше с марта.
— С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии повышена на 7,6% и составляет теперь 9584,69 рубля. Людям старше 80 лет или с инвалидностью первой группы выплачивают двойную фиксированную выплату. Соответственно, если человеку исполнится 80 лет в марте или же ему установят первую группу инвалидности, то он станет получать в два раза больше, — добавила Елена Кузнецова.
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения, касающиеся оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Эти новшества призваны упростить процесс оплаты и сократить число просрочек. Об этом рассказала юрист Лилия Ширяева.
Срок оплаты услуг ЖКХ перенесён с 10-го на 15-й день месяца, следующего за истекшим. Платёжные документы, в том числе в электронной форме, будут направлять собственникам не позднее 5-го числа месяца. Ранее управляющие компании, ТСЖ или жилищные кооперативы могли устанавливать иные сроки оплаты в рамках договора управления многоквартирным домом или решением общего собрания собственников.
— Эти изменения направлены на то, чтобы у пенсионеров было больше времени для оплаты ЖКУ и они могли лучше планировать свой бюджет. Кстати, в этом году вступает в силу много новшеств, которые затрагивают выплаты пенсий. Например, вырос прожиточный минимум для пенсионеров. С 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составил 16 288 рублей. Региональные показатели могут отличаться и также индексируются. Если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера ниже регионального прожиточного минимума, то ему предоставляется доплата до этого уровня, — отметила Лилия Ширяева.
Кроме того, прошла индексация страховых пенсий с 1 января 2026 года на 7,6%. Повышение коснулось всех пенсионеров — как работающих, так и неработающих. Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году составила 9584,69 рубля, а стоимость одного пенсионного балла —156,76 рубля.
Индексация социальных пенсий произойдёт с 1 апреля 2026 года. Социальные пенсии назначаются тем, у кого нет права на страховую пенсию (обычно из-за недостаточного стажа и ИПК), а также ряду социальных категорий — гражданам, не набравшим необходимый стаж для страховой пенсии, людям с инвалидностью (включая детей-инвалидов), детям, потерявшим одного или обоих родителей.
— Социальную доплату к пенсии в регионах с высоким прожиточным минимумом назначают автоматически — без заявления. Социальный фонд России анализирует данные и автоматически видит, что доход пенсионера стал ниже прожиточного минимума. Если пенсионер устраивается на работу или в каком-то месяце его доход оказывается выше минимума (например, за счёт разовых выплат), то выплату приостанавливают. После увольнения или падения дохода доплата возобновляется, — отметила Лилия Ширяева.
Юрист обратила внимание, что льготы и доплаты на региональном уровне могут различаться в зависимости от субъекта РФ. Например, во многих регионах пенсионерам старше 70 лет предоставляют компенсацию в размере 50% от уплаченных взносов на капремонт, а после 80 лет — полную компенсацию при соблюдении ряда условий.
— Для получения актуальной информации о региональных льготах и доплатах рекомендуется обращаться в территориальный орган соцзащиты, МФЦ или на портал «Госуслуги», — добавила Лилия Ширяева.
Какие выплаты пенсионерам выросли с 1 февраля.
В Социальном фонде России рассказали, что после индексации с 1 февраля 2026 года ежемесячная денежная выплата инвалидам увеличилась до 3,5−6,2 тыс. рублей в зависимости от установленной группы. Выплата участникам Великой Отечественной войны теперь составляет 6,6 тыс. рублей. Ежемесячная денежная выплата Героям Труда после индексации выросла до 76,5 тыс. рублей. Выплата Героям России и СССР стала больше — 103 тыс. рублей в месяц.
— Всего с 1 февраля проиндексировали более 40 видов различных пособий и мер поддержки. Самая многочисленная категория получателей, которых затронула прибавка, — это получатели ежемесячных денежных выплат. В их числе, например, ветераны боевых действий, люди с инвалидностью, чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны, Герои России и Герои Труда, — пояснили в СФР.