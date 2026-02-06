Тело вдовы Алексея Баталова в течение длительного времени оставалось в морге

«Пришлось долго держать её в морге», — сказал он.
Гитана Леонтенко была госпитализирована перед Новым годом из-за серьёзного ухудшения здоровья. В последние месяцы жизни женщина почти полностью потеряла зрение и тяжело болела. Перед смертью её перевезли домой. Друг семьи отметил, что для организации похорон потребовалось время. Нужно было подтвердить естественную смерть и выбрать место рядом с могилой Баталова.
Напомним, 5 февраля стало известно о смерти Гитаны Леонтенко. Она скончалась в Москве на 91-м году жизни. Церемония прощания состоится 6 февраля на Преображенском кладбище столицы, отпевание пройдёт в 10:00 в храме святителя Николая Чудотворца, который расположен на территории самого кладбища. После завершения церемонии состоится захоронение в семейную могилу, где похоронен сам артист.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.