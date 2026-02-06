Тело вдовы Алексея Баталова в течение длительного времени оставалось в морге

Гитана Леонтенко была госпитализирована перед Новым годом из-за серьёзного ухудшения здоровья. В последние месяцы жизни женщина почти полностью потеряла зрение и тяжело болела. Перед смертью её перевезли домой. Друг семьи отметил, что для организации похорон потребовалось время. Нужно было подтвердить естественную смерть и выбрать место рядом с могилой Баталова.