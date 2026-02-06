Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело вдовы Алексея Баталова в течение длительного времени оставалось в морге

Тело вдовы актёра Алексея Баталова Гитаны Леонтенко находилось в морге с января. Об этом kp.ru рассказал друг семьи. По его словам, причиной является необходимость в исключении криминальных мотивов.

Источник: Life.ru

«Пришлось долго держать её в морге», — сказал он.

Гитана Леонтенко была госпитализирована перед Новым годом из-за серьёзного ухудшения здоровья. В последние месяцы жизни женщина почти полностью потеряла зрение и тяжело болела. Перед смертью её перевезли домой. Друг семьи отметил, что для организации похорон потребовалось время. Нужно было подтвердить естественную смерть и выбрать место рядом с могилой Баталова.

Напомним, 5 февраля стало известно о смерти Гитаны Леонтенко. Она скончалась в Москве на 91-м году жизни. Церемония прощания состоится 6 февраля на Преображенском кладбище столицы, отпевание пройдёт в 10:00 в храме святителя Николая Чудотворца, который расположен на территории самого кладбища. После завершения церемонии состоится захоронение в семейную могилу, где похоронен сам артист.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.