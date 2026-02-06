Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что изучает опубликованные американской стороной файлы финансиста Джеффри Эпштейном, она отметила, что читает материалы с невероятным усилием и подчеркнула, что «это просто ад».
«С невероятным усилием каждый день читаю “файлы Эпштейна”. Это просто ад», — написала Захарова в Telegram.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание на дневник девочки, которую «оплодотворяли для получения живого экспериментального материала».
«После беглого ознакомления с дневником девочки, которую он специально оплодотворял для получения живого экспериментального материала, и ему в этом помогала бессменная спутница Гилейн Максвелл, у меня несколько вопросов», — уточнила Захарова.
Она задалась вопросом, почему подельница Эпштейна получила только 20 лет, спросила, в связи чем не было проведено международное расследование, учитывая «интернациональный траффикинг детей». По словам Захаровой, учитывая масштаб «преисподней», Соединённым Штатов давно следовало «звонить во все колокола».
«Британия, Польша, Литва и другие страны заявили сейчас, что начинают свои расследования по фактам продажи людей. Этот след должен был взять Вашингтон, когда только взялся за расследования преступлений Эпштейна! Они обязаны были поднять на уши Интерпол, Европол. Звонить во все колокола, учитывая масштаб этой преисподней», — говорится в публикации.
Кроме того, Захарова напомнила о принце Эндрю, который «откупился от своей жертвы». «Почему не возбуждены уголовные дела в отношении британца Эндрю Виндзора (ранее известного как принц), который откупился от своей жертвы, а она недавно была найдена мёртвой?», — написала она.
Захарова подчеркнула, что можно сделать вывод о том, что если в преступлениях замешаны «мировые элиты» Запад считает, что «не всё так однозначно».
«Вот теперь становится ясно: от убийства Кеннеди до подрывов Северных потоков — ничего не расследуется на Западе так же, как и “дело Эпштейна”, когда в этом замешаны “мировые элиты”. Смешно, что теперь их преступления или преступные намерения запечатлены на фотографиях и видеокадрах. И всё равно “не всё так однозначно”», — рассказала она.
Ранее Захарова заявила, что лица, фигурирующие в «файлах Эпштейна» и причастные к сексуальному насилию над детьми, являются представителями западных элит, оказывающих поддержку Киеву и финансирующих убийства детей.