Трамп заявил, что предотвратил начало ядерной войны между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что он лично предотвратил начало ядерного конфликта между Россией и Украиной, а также других потенциальных войн с применением такого оружия. Об этом американский политик написал в своей социальной сети Truth Social.
— Я предотвратил начало ядерных войн по всему миру — между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной, — написал Трамп.
В октябре Трамп признался, что «любит останавливать войны». Он также рассказал, как позвонил лидерам Таиланда и Камбоджи, чтобы помочь им в урегулировании военного конфликта.
5 февраля специальный представитель американского президента Стив Уиткофф заявил, что делегации из Вашингтона, Москвы и Киева в ходе переговоров в Абу-Даби обсудили приостановку боевых действий и механизм мониторинга.
2 февраля американский лидер также утверждал, что работа с Россией по урегулированию конфликта на Украине продвигается успешно. По его словам, Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по мирному урегулированию конфликта.
Также стало известно, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в переговорах с Россией по украинскому вопросу.