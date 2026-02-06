Мошенники начали предлагать россиянам записаться на прием к врачу

После этого, со слов жительницы Москвы, поступил новый звонок — с требованиями пересдать анализы и пройти процедуру переоформления к новому врачу, сообщив личные данные. Однако, по словам собеседницы, при самостоятельной проверке выяснилось, что прежний врач продолжает работу, записаться на прием можно, а имени обозначенного мошенниками специалиста не существует.