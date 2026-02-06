Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость биткойна опускалась ниже $65 тысяч впервые с октября 2024 года

Стоимость биткойна в понедельник, 5 февраля, опустилась ниже отметки в 65 тысяч долларов. Такое снижение произошло впервые с середины октября прошлого года, согласно данным ведущей торговой площадки Binance.

Источник: Life.ru

Вечером, в 23:15 по московскому времени, курс биткойна фиксировался на уровне 64,98 тысячи долларов, демонстрируя падение более чем на 11,7% за сутки. Снижение продолжилось, и всего через пять минут цифровой актив подешевел уже до 64,22 тысячи долларов, а его общее падение превысило отметку в 12,9%.

Ранее биткоин пробил психологически важную отметку в 75 тысяч долларов впервые с 7 апреля 2025 года. Такая динамика, по мнению аналитиков, отражает сохраняющееся давление на крипторынок. Оно связано с общей неопределённостью на финансовых рынках и снижением готовности инвесторов вкладываться в рисковые активы.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.