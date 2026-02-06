Стоимость биткойна опускалась ниже $65 тысяч впервые с октября 2024 года

Вечером, в 23:15 по московскому времени, курс биткойна фиксировался на уровне 64,98 тысячи долларов, демонстрируя падение более чем на 11,7% за сутки. Снижение продолжилось, и всего через пять минут цифровой актив подешевел уже до 64,22 тысячи долларов, а его общее падение превысило отметку в 12,9%.
Ранее биткоин пробил психологически важную отметку в 75 тысяч долларов впервые с 7 апреля 2025 года. Такая динамика, по мнению аналитиков, отражает сохраняющееся давление на крипторынок. Оно связано с общей неопределённостью на финансовых рынках и снижением готовности инвесторов вкладываться в рисковые активы.
