Стоимость биткойна опускалась ниже $65 тысяч впервые с октября 2024 года

Вечером, в 23:15 по московскому времени, курс биткойна фиксировался на уровне 64,98 тысячи долларов, демонстрируя падение более чем на 11,7% за сутки. Снижение продолжилось, и всего через пять минут цифровой актив подешевел уже до 64,22 тысячи долларов, а его общее падение превысило отметку в 12,9%.