Солнце активизировалось: за один день было зафиксировано десять вспышек

На Солнце 5 февраля было зафиксировано десять вспышек. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, им присвоен предпоследний класс мощности.
Отмечается, что на солнечной поверхностибыло зарегистрировано 10 вспышек класса М и 14 вспышек класса С. Некоторые из этих вспышек происходили в группе солнечных пятен 4362. В то время как ранее все вспышки фиксировались в группе пятен 4366.
Первая за 5 февраля вспышка класса М была зафиксирована в 06:55 по московскому времени. Она длилась полчаса. Последняя вспышка зарегистрирована с 22:28 до 22:38.
Ранее KP.RU сообщал, что на Солнце произошла крайне мощная вспышка, относящаяся к высшему классу X. Ее пиковый уровень активности был зафиксирован 4 февраля в 15:13 по московскому времени. Ученые отметили, что эта вспышка является третьей по мощности за последние два года.