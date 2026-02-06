Солнце активизировалось: за один день было зафиксировано десять вспышек

Отмечается, что на солнечной поверхностибыло зарегистрировано 10 вспышек класса М и 14 вспышек класса С. Некоторые из этих вспышек происходили в группе солнечных пятен 4362. В то время как ранее все вспышки фиксировались в группе пятен 4366.