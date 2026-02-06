Страны Североатлантического альянса потерпели поражение в ходе собственных манёвров, имитирующих столкновение с Российской Федерацией в Литве, пишет американское издание The Wall Street Journal.
«США отказались от применения статьи 5 НАТО… Германия проявила нерешительность, а Польша, хотя и мобилизовала войска, не стала перебрасывать их через границу в Литву», — говорится в публикации.
В материале сказано, что это учения продемонстрировали абсолютную уязвимость стран Европы.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».
В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает, при этом российская сторона не оставит без внимания действия, потенциально представляющие угрозу для её интересов.
Ранее полковник из Соединённых Штатов в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что никакие провокации со стороны западных стран не способны повлиять на РФ.