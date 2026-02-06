Ричмонд
Мужчина в Германии пытался отравить трехлетнюю дочь, чтобы не платить алименты

В Баварии начался суд над 28-летним мужчиной, обвиняемым в попытке убийства собственной трехлетней дочери. По версии следствия, он дал ребенку крысиный яд, чтобы избежать уплаты алиментов.

В Баварии начался суд над 28-летним мужчиной, обвиняемым в попытке убийства собственной трехлетней дочери. По версии следствия, он дал ребенку крысиный яд, чтобы избежать уплаты алиментов.

Сообщается, что гражданин Афганистана Элиас Г. засунул девочке в рот запечатанный пакет с фосфидом алюминия. Ребенок проглотил яд, после чего ей стало плохо. Мать сразу вызвала скорую помощь, врачам удалось спасти жизнь девочки.

Следствие считает, что мужчина тщательно готовил преступление, несколько недель изучая информацию о воздействии ядов на человека. Мотивом стало его нежелание выплачивать алименты на содержание ребенка. Подсудимый свою вину отрицает, передает газета Bild.

Похожий случай произошел в Бразилии, когда семнадцатилетняя девушка попыталась отравить своих родителей, подмешав крысиный яд в семейный ужин. По данным следствия, подросток добавила в приготовленные матерью блюда гранулированный яд под названием «чумбиньо», который в стране нелегально используется для борьбы с грызунами.

Австралийку Эрин Паттерсон приговорили к 33 годам тюрьмы за отравление троих пожилых родственников мужа.

